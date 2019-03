Pakistanis with remarkable services in different fields conferred awards by President Alvi

Civilian and military awards were conferred on Pakistani individuals with remarkable services in different fields by President Arif Alvi during a ceremony held at President House Islamabad on Saturday.

During the ceremony, President Arif Alvi pinned the medals on the Pakistanis showing outstanding services in various fields.

Sitara-e-Shujaat was awarded to Naeem Rashid, who sacrificed his life while saving others at Christchurch mosque last week.

The awards were conferred with regard to Pakistan Day. Similar ceremonies were held at governor houses in Lahore, Karachi and Peshawar.

Pakistan displayed its military might at the parade held to mark the national day. Malaysian Prime Minister Mahathir Mohammad was the guest of honour at the parade.

Nishan-i-Imtiaz: Shoaib Sultan Khan (public service).

Hilal-i-Pakistan: Seishiro Eto (Japan); Xu Shaoshi (China) and Ismail Kahraman (Turkey).

Hilal-i-Imtiaz: Zaheer Ayub Baig (Punjab); Ghulam Asghar (Islamabad); Prof Dr Tasawar Hayat (Punjab); Wasim Akram (Punjab); Waqar Younis (Punjab); Prof Dr Recep Akdag (Turkey); Dr Michael Jansen (Germany) and Prof Abdul Bari Khan (Sindh).

Hilal-i-Quaid-i-Azam: Kong Xuanyou (China); Wang Xiaotao (China) and Hu Xiaolian (China).

Sitara-i-Pakistan: Wajiha Haris (Romania); Mohammad Ilyas Khan (AJK); Long Yuxiang (China) and Lin Yi (China).

Sitara-i-Shujaat: Mohammad Idrees Shaheed; Shaheed Nawabzada Mir Siraj Raisani (Balochistan); Asad Ali (Sindh); Mairaj Ahmed Umrani Shaheed (Balochistan).

Sitara-i-Imtiaz: Mohammad Arshad (Punjab); Dr Imtiaz Ahmed (Sindh); Dr Syed Mohammad Kamran Majeed; Dr Mohammad Zafar-uz-Zaman (Punjab); Lt-Col (retd) Manzoor Ahmad (Punjab); Prof Dr Shahid A. Sami; Dr Pervaiz A. Chaudhary; Dr Prof (retd) M. Lateef Chaudhry; Dr Inayatullah Padhiar; Kaleemullah Lashari (Sindh); Mohammad Ahmed Shah (Sindh); Sajjad Ali (Sindh); Munir Hussain (late) (Punjab); Babra Sharif (Punjab); Kamil Khan Mumtaz (Punjab); Attaullah Khan Esakhelvi; Prof Sahibzada Hameedullah; Yasir Shah (KP); Shamim Ahmed Sheikh (Canada); Dr Asif M. Rehman (US); Dr Ziaul Hasan; Steven J. Burian (US); Dr James A. Tebbe (US); Lou Ronghuai (China); Khawaja Masood Akhtar; Syed Abu Ahmad Akif (Sindh); Pir Mohammad Diwan (Sindh); Mohammad Bashir Farooqui (Sindh); Samar Ali Khan (Sindh); Iqbal Ali Lakhani; Aqeel Karim Dhedhi (Sindh); Younus Tabba; Saima Shahbaz Malik and Nilofer Saeed (Sindh).

Pride of Performance: Hamid Mahmood (Punjab); Mohammad Saeedur Rehman (Punjab); Mohammad Shahid Saleem (Punjab); Arshad Ali (Punjab); Dr Salma Khanam (Punjab); Vaqar Akhtar (KP); Raza Ellahi (KP); Waqaruz Zaman (KP); Mohammad Hasan (Sindh); Engr Dr Nasir Mahmood Khan (Punjab); Prof Dr Sarosh Hashmat Lodhi (Sindh); Prof Dr Umbreen Javaid (Punjab); Mohammad Shabbir Jan (Sindh); Iftikhar Ahmad Thakar (Punjab); Ishrat Fatima (Islamabad); Siyani Khatoon (Sindh); Bashir Ahmad (Punjab); Reema Khan (Punjab); Nasir Adeeb; Taj Baloch (Sindh); Sofia Yazdani; Mohammad Arshad Sharif (Punjab); Mohammad Inam Butt (Punjab); Luqman Ali Afzal; Sanaullah Ghuman; Mohammad Ashraf Ali (late) (Gilgit-Baltistan); Rasheed Masood Khan (Balochistan) and Mohammad Aman Ullah Khan (Punjab).

Sitara-i-Quaid-i-Azam: Naveed Ahmed Sherwani (US).

Tamgha-i-Pakistan: Li Xuedong (China).

Tamgha-i-Shujaat: Mohammad Hanif Bashir (Punjab); Imran Aqiq (Punjab); Qamar Zaman (KP); Mohammad Fayyaz Tipu (KP); Syed Naymatullah (Balochistan); Syed Ghaib Ali Shah (Gilgit-Baltistan); Haji Zahid Khan (KP); Khushhal Khan (KP); Brig Rizwan Afzal (KP); Mohammad Younis (Sindh); Sajid Hussain (Balochistan); Umer Sajid Shaheed (Punjab); Dr Khalid Khan (KP); Mohammad Nouman Zafar (Punjab); Wajahatullah Afridi (KP); Syed Mohammad Omer Mobeen Jillani Shaheed (Punjab); Subaider Major (retd) Allah Ditta Shaheed (Punjab); Muhammad Iqbal (Punjab); Syed Fawad Ali (late) (KP); Muhib Khan (late) (KP); Syed Shahrukh Haider Zaidi (Islamabad); Saim Shafait (late) (AJK) and Akram Khan Shaheed (Punjab).

Tamgha-i-Imtiaz: Mohammad Yousaf Gondal (Punjab); Rana Mohammad Zaeem (Punjab); Dr Mazhar Iqbal (Punjab); Dr Shahzad Alam (Punjab); Dr Uzma Saleem (Gilgit-Baltistan); Dr Ikram Ali Malik (Islamabad); Dr Iftikhar Ahmad (KP); Prof Dr Rukhsana Wamiq Zuberi (Sindh); Syed Sabihuddin Rehmani (Sindh); Syed Ali Abbas (Sindh); Mohammad Rafique Shad (Balochistan); Khawaja Safar Ali (KP); Mehwish Hayat (Sindh); Sardar Ali Takkar (KP); Akhtar Gul (KP);Flt-Lt (retd) Mohammad Siddique Sheikh (Punjab); and Malik Amin Aslam Khan (KP).

