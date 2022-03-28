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NBP Exchange Rates

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KARACHI: Treasury Management Division of 

National Bank of Pakistan (NBP) on Monday issued the following

exchange rates.                         

CURRENCY           SYMBOL      TT Selling   TT Buying    

U.S DOLLAR          USD         182.40      181.90                

EURO                EUR         200.15      199.60                

JAPANESE YEN        JPY         1.4813      1.4773     

BRITISH POUND       GBP         239.86      239.21              

SWISS FRANC         CHF         195.33      194.79   

CANADIAN DOLLAR     CAD         146.02      145.62                

AUSTRALIAN DOLLAR    AUD         137.19      136.81  

SWEDISH KRONA       SEK          19.42       19.37       

NORWEGIAN KRONE     NOK          21.10       21.04                

DANISH KRONE        DKK          26.85       26.78           

NEWZEALAND DOLLAR   NZD         126.73      126.38        

SINGAPORE DOLLAR    SGD         134.08      133.71   

HONG KONG DOLLAR     HKD          23.39       23.33               

KOREAN WON          KRW         0.1488      0.1484        

CHINESE YUAN        CNY          28.70       28.62          

MALAYSIAN RINGGIT   MYR          43.31       43.19            

THAI BAHT           THB          05.42       05.40              

U.A.E DIRHAM        AED          50.01       49.88                

SAUDI RIYAL         SAR          48.63       48.50       

QATAR RIYAL         QAR          50.11       49.97         

KUWAITI DINAR       KWD         600.69      599.05              

CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS

USD         181.7678 

GBP         239.8608  

EUR         200.4172   

JPY           1.4936            

 

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