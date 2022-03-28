NBP Exchange Rates

KARACHI: Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Monday issued the following exchange rates. CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying U.S DOLLAR USD 182.40 181.90 EURO EUR 200.15 199.60 JAPANESE YEN JPY 1.4813 1.4773 BRITISH POUND GBP 239.86 239.21 SWISS FRANC CHF 195.33 194.79 CANADIAN DOLLAR CAD 146.02 145.62 AUSTRALIAN DOLLAR AUD 137.19 136.81 SWEDISH KRONA SEK 19.42 19.37 NORWEGIAN KRONE NOK 21.10 21.04 DANISH KRONE DKK 26.85 26.78 NEWZEALAND DOLLAR NZD 126.73 126.38 SINGAPORE DOLLAR SGD 134.08 133.71 HONG KONG DOLLAR HKD 23.39 23.33 KOREAN WON KRW 0.1488 0.1484 CHINESE YUAN CNY 28.70 28.62 MALAYSIAN RINGGIT MYR 43.31 43.19 THAI BAHT THB 05.42 05.40 U.A.E DIRHAM AED 50.01 49.88 SAUDI RIYAL SAR 48.63 48.50 QATAR RIYAL QAR 50.11 49.97 KUWAITI DINAR KWD 600.69 599.05 CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS USD 181.7678 GBP 239.8608 EUR 200.4172 JPY 1.4936