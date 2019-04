Hina Rabbani Khar sends a defamation notice to Minister for Information

Pakistan People’s Party member and ex-Foreign Minister Hina Rabbani Khar decided to send a defamation notice to information minister Fawad Chaudhry after he accused her in a press briefing for taking stay order in electricity stealing case.

حناربانی کھربجلی چوری کیس میں 2 سال سےاسٹےآرڈرپرہیں،فوادچودھری روحیل اصغرکاگیس بل ماہانہ ایک کروڑروپےسےزائد ہے،فوادچودھری روحیل اصغر کوپہلےگیس بل 12 ہزارروپےآتاتھا،فوادچودھری#DunyaNews #dunyaupdates — Dunya News (@DunyaNews) April 9, 2019

Fawad stated in a press briefing, “Hina Rabbani Khar from previous 2 years is on stay order in electricity stealing case.”

In its response, Hina tweeted, “I am serving a defamation notice to the Hon Min For Information. In my 16 years in politics, I have always chosen to ignore slander & false allegations but it seems politics has now been reduced to name-calling, false accusations & character assassination”