ISLAMABAD: Pakistan Tehreek-e-Insaf leader Farrukh Habib said on Monday that the PTI parliamentary party had decided to resign from the assemblies.

In a tweet, he said the PTI would not accept this “imported government.”

پارلیمانی پارٹی نے #امپورٹڈ_حکومت_نامنظور کیخلاف اسمبلیوں سے استعفے دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہم اس امپورٹد حکومت کو نہیں مانتے۔ — Farrukh Habib (@FarrukhHabibISF) April 11, 2022