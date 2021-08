PM Imran Khan to inaugurate Miyawaki urban forest in Lahore today

Minister of State for Information and Broadcasting Farrukh Habib Monday said Prime Minister Imran Khan will inaugurate the world’s largest Miyawaki urban forest near Saggian in Lahore on August 9 (today) as part of monsoon drive under the 10 Billion Tree Tsunami project.

In a tweet, he said the prime minister during his visit would receive briefing on Aab-e-Pak Authority at the Governor House for provision of clean drinking water in Punjab, besides on establishment of special economic zones.

وزیراعظم عمران خان آج لاہور میں میواکی اربن فارسٹ کا افتتاح اورسگیاں پرمیواکی درخت لگانے کی مہم آغاز کرے گے

وزیراعلی سےملاقات سمیت گورنر ہاؤس پنجاب میں وزیراعظم کوپینے کے صاف پانی کی فراہمی کےحوالےسے آب پاک اتھارٹی اورسپیشل ٹیکنالوجی زون متعلق بریفنگ دی جائےگی#CleanGreenPunjab — Farrukh Habib (@FarrukhHabibISF) August 9, 2021