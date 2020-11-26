Only 1 Pakistani university among Asia’s top 100 rankings

National University of Science and Technology (NUST) is the only Pakistani university to be ranked among the top 100 universities in Asia, according to the QS Asia University Ranking 2021. The 2021 edition for the annual ranking released on Wednesday features 650 universities from across 18 locations across Asia. Among them are 124 universities from China, 107 from India, 105 from Japan, 88 from South Korea, 43 from Taiwan, and 40 from Pakistan. Ranked 76, NUST is the only Pakistani university among the top 100. Quaid-i-Azam University (QAU) is ranked 106, Lahore University of Management and Science (LUMS) is at 121 and COMSATS University Islamabad is ranked 146. The list also includes: Rank 175: University of Engineering and Technology (UET) Lahore Rank 176: Pakistan Institute of Engineering and Applied Sciences (PIEAS) Rank 178: University of Punjab Rank 217: University of Peshawar Rank 231: Agha Khan University Rank 244: University of Agriculture Faisalabad Rank 281-290: University of Karachi Rank 301-350: University of Lahore Rank 351-400: Air University Pakistan Rank 351-400: Arid Agriculture University Rank 351-400: Bahauddin Zakariya University Rank 351-400: Institute of Space Technology Rank 351-400: International Islamic University Technology Rank 351-400: Mehran University of Engineering and Technology Rank 351-400: National University of Computer and Emerging Sciences Rank 351-400: NED University of Engineering and Technology Rank 401-450: Dow University of Health Sciences Rank 451-500: Bahria University Islamabad Rank 451-500: Govt College University Lahore Rank 451-500: Ripah International University Rank 451-500: University of Central Punjab Rank 451-500: University of Malakand Chakdara Rank 451-500: University of Veterinary Animal Sciences Lahore Rank 501-500: Abdul Wali Khan University Mardan Rank 501-500: Iqra University Rank 501-500: Islamia University Bahawalpur Rank 501-500: University of Management and Technology Rank 501-500: University of Sargodha Rank 501-500: University Sindh Jamshoro Rank 55-600: Balochistan University of Information Technology, Engineering and Management Sciences Rank 551-600: Govt College University Faisalabad Rank 551-600: National Textile University Faisalabad Rank 551-600: Ziauddin University Rank 601+: Foundation University Islamabad Rank 601+: Islamia College Peshawar Rank 601+: Lahore College for Women University