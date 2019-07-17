NBP Exchange Rates

KARACHI: Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Wednesday issued the following exchange rates.CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying U.S DOLLAR USD 160.20 159.70 EURO EUR 179.68 179.07 JAPANESE YEN JPY 1.4812 1.4764 BRITISH POUND GBP 198.90 198.25 SWISS FRANC CHF 162.28 161.75 CANADIAN DOLLAR CAD 122.51 122.11 AUSTRALIAN DOLAR AUD 112.28 111.87 SWEDISH KRONA SEK 17.24 17.00 NORWEGIAN KRONE NOK 18.67 18.60 DANISH KRONE DKK 24.06 23.98 NEWZEALAND DOLLAR NZD 107.50 107.14 SINGAPORE DOLLAR SGD 117.81 117.36 HONGKONG DOLLAR HKD 20.69 20.44 KOREAN WON KRW 0.1359 0.1352 CHINESE YUAN CNY 23.54 23.20 MALAYSIAN RINGGIT MYR 38.95 38.78 THAI BAHT THB 05.18 05.17 U.E.A DIRHAM AED 43.63 43.47 SAUDI RIYAL SAR 42.76 42.53 QATAR RIYAL QAR 44.02 43.85 KUWAITI DINAR KWD 527.06 523.69CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS USD 160 GBP 199.28 EUR 179.824 JPY 1.4822SETTLEMENT DATE: 19-07-2019