Daily Times

Your right to know Thursday, December 01, 2022


Today’s gold rates in Pakistan – 01 December 2022

KARACHI – The price of a single tola of 24-karat gold in Pakistan is Rs161,500 on Thursday.

The price of 10 grams of 24k gold was recorded at Rs 138,460. Likewise,10 grams of 22k gold were being traded for Rs 126,350 while a single tola of 22-karat gold was being sold at Rs 146,400.

City Gold Silver
Lahore PKR 161,500 PKR 1,790
Karachi PKR 161,500 PKR 1,790
Islamabad PKR 161,500 PKR 1,790
Peshawar PKR 161,500 PKR 1,790
Quetta PKR 161,500 PKR 1,790
Sialkot PKR 161,500 PKR 1,790
Attock PKR 161,500 PKR 1,790
Gujranwala PKR 161,500 PKR 1,790
Jehlum PKR 161,500 PKR 1,790
Multan PKR 161,500 PKR 1,790
Bahawalpur PKR 161,500 PKR 1,790
Gujrat PKR 161,500 PKR 1,790
Nawabshah PKR 161,500 PKR 1,790
Chakwal PKR 161,500 PKR 1,790
Hyderabad PKR 161,500 PKR 1,790
Nowshehra PKR 161,500 PKR 1,790
Sargodha PKR 161,500 PKR 1,790
Faisalabad PKR 161,500 PKR 1,790
Mirpur PKR 161,500 PKR 1,790

 

 

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