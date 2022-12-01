Today’s gold rates in Pakistan – 01 December 2022

KARACHI – The price of a single tola of 24-karat gold in Pakistan is Rs161,500 on Thursday. The price of 10 grams of 24k gold was recorded at Rs 138,460. Likewise,10 grams of 22k gold were being traded for Rs 126,350 while a single tola of 22-karat gold was being sold at Rs 146,400. City Gold Silver Lahore PKR 161,500 PKR 1,790 Karachi PKR 161,500 PKR 1,790 Islamabad PKR 161,500 PKR 1,790 Peshawar PKR 161,500 PKR 1,790 Quetta PKR 161,500 PKR 1,790 Sialkot PKR 161,500 PKR 1,790 Attock PKR 161,500 PKR 1,790 Gujranwala PKR 161,500 PKR 1,790 Jehlum PKR 161,500 PKR 1,790 Multan PKR 161,500 PKR 1,790 Bahawalpur PKR 161,500 PKR 1,790 Gujrat PKR 161,500 PKR 1,790 Nawabshah PKR 161,500 PKR 1,790 Chakwal PKR 161,500 PKR 1,790 Hyderabad PKR 161,500 PKR 1,790 Nowshehra PKR 161,500 PKR 1,790 Sargodha PKR 161,500 PKR 1,790 Faisalabad PKR 161,500 PKR 1,790 Mirpur PKR 161,500 PKR 1,790