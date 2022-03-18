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NBP Exchange Rates

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KARACHI: Treasury Management Division of 

National Bank of Pakistan (NBP) on Friday issued the following

exchange rates.                         

CURRENCY           SYMBOL      TT Selling   TT Buying    

U.S DOLLAR          USD                  180.55      180.05                

EURO                EUR                        200.49      199.93                

JAPANESE YEN        JPY                1.5201      1.5159     

BRITISH POUND       GBP             237.61      236.95              

SWISS FRANC         CHF                192.81      192.27   

CANADIAN DOLLAR     CAD         143.08      142.69                

AUSTRALIAN DOLLAR    AUD     133.23      132.86  

SWEDISH KRONA       SEK               19.25       19.20       

NORWEGIAN KRONE     NOK          20.54       20.48                

DANISH KRONE        DKK                 26.89       26.81           

NEWZEALAND DOLLAR   NZD         124.32      123.97        

SINGAPORE DOLLAR    SGD            133.19      132.82   

HONG KONG DOLLAR     HKD          23.17       23.11               

KOREAN WON          KRW                  0.1486      0.1482        

CHINESE YUAN        CNY                  28.50       28.42          

MALAYSIAN RINGGIT   MYR          42.98       42.86            

THAI BAHT           THB                      05.42       05.40              

U.A.E DIRHAM        AED                   49.51       49.37                

SAUDI RIYAL         SAR                    48.18       48.46       

QATAR RIYAL         QAR                 49.60       49.46         

KUWAITI DINAR       KWD         595.19      593.54         

       

CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS

USD         180.0469 

GBP         237.2118  

EUR         198.9338   

JPY           1.5167          

 

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