NBP Exchange Rates

KARACHI: Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Friday issued the following exchange rates. CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying U.S DOLLAR USD 180.55 180.05 EURO EUR 200.49 199.93 JAPANESE YEN JPY 1.5201 1.5159 BRITISH POUND GBP 237.61 236.95 SWISS FRANC CHF 192.81 192.27 CANADIAN DOLLAR CAD 143.08 142.69 AUSTRALIAN DOLLAR AUD 133.23 132.86 SWEDISH KRONA SEK 19.25 19.20 NORWEGIAN KRONE NOK 20.54 20.48 DANISH KRONE DKK 26.89 26.81 NEWZEALAND DOLLAR NZD 124.32 123.97 SINGAPORE DOLLAR SGD 133.19 132.82 HONG KONG DOLLAR HKD 23.17 23.11 KOREAN WON KRW 0.1486 0.1482 CHINESE YUAN CNY 28.50 28.42 MALAYSIAN RINGGIT MYR 42.98 42.86 THAI BAHT THB 05.42 05.40 U.A.E DIRHAM AED 49.51 49.37 SAUDI RIYAL SAR 48.18 48.46 QATAR RIYAL QAR 49.60 49.46 KUWAITI DINAR KWD 595.19 593.54 CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS USD 180.0469 GBP 237.2118 EUR 198.9338 JPY 1.5167