Proposed federal cabinet

Here is a proposed list of the federal cabinet members who are likely to take oath on Tuesday (today):

Federal Ministers

1.Khawaja Muhammad Asif, MNA

2.Ahsan Iqbal Chaudhary, MNA

3.Rana Sana Ullah Khan, MNA

4.Sardar Ayaz Sadiq, MNA

5.Rana Tanveer Hussain, MNA

6.Mr. Khurrum Dastagir Khan, MNA

7.Marriyum Aurangzeb, MNA

8.Khawaja Saad Rafique, MNA

9.Mian Javed Latif, MNA

10.Mian Riaz Hussain Pirzada, MNA

11.Murtaza Javed Abbasi, MNA

12.Azam Nazeer Tarar, Senator

13.Syed Khursheed Ahmed Shah, MNA

14.Syed Naveed Qamar, MNA

15.Sherry Rehman, Senator

16.Abdul Qadir Patel, MNA

17.Shazia Marri, MNA

18.Syed Murtaza Mahmud, MNA

19.Sajid Hussain Turi, MNA

20.Ehsaan-ur-Rehman Mazari, MNA

21.Abid Hussain Bhayo, MNA

22.Asad Mahmood, MNA

23.Abdul Wasay, MNA

24.Mufti Abdul Shakoor, MNA

25.Muhammad Talha Mahmood, Senator

26.Syed Amin-ul-Haque, MNA

27.Syed Faisal Ali Subzwari, Senator

28.Muhammad Israr Tareen, MNA

29.Nawabzada Shazain Bugti, MNA

30.Chaudhary Tariq Bashir Cheema, MNA

Ministers of State

1. Dr. Aisha Ghaus Pasha, MNA

2. Hina Rabbani Khar, MNA

3.Abdul Rehman Khan Kanju, MNA

4. Mustafa Nawaz Khokhar, Senator

Advisors to PM

1. Qamar Zaman Kaira

2. Engineer Amir Muqam

3. Miftah Ismail