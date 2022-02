PM offers condolences on death of veteran journalist

ISLAMABAD: Prime Minister Imran Khan on Wednesday expressed grief and sorrow over the death of Chief Editor Al-Akhbar Ghulam Akbar.

In a tweet, he said Ghulam Akbar was a media veteran and a man of strong convictions and principles.

The prime minister also extended condolences to the bereaved family of Ghulam Akbar.

غلام اکبر کی رحلت کا سن کر رنجیدہ ہوں۔ یقینِ محکم اور ٹھوس اصولوں سے مزین وہ شعبۂ صحافت کی تجربہ کار شخصیت تھے۔ میری دعائیں اور ہمدردیاں ان کے اہلِ خانہ کے ساتھ ہیں۔ — Imran Khan (@ImranKhanPTI) February 16, 2022