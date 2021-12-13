Pakistan Super League 2022 squads finalised by franchises

LAHORE: The six Pakistan Super League franchises on Sunday finalised their squads in quest to lift the glittering trophy at the Gaddafi Stadium in Lahore on Feb 27. Defending champions Multan Sultans selected Australia’s Tim David, who was previously with Lahore Qalandars, in the Platinum Category, while their other notable picks included West Indian duo of Odean Smith and Rovman Powell, and Pakistan trio of Anwar Ali, Imran Khan Snr and Rumman Raees. These players will join Imran Tahir, Mohammad Rizwan, Khushdil Shah, Rilee Rossouw, Shan Masood, Shahnawaz Dahani and Sohaib Maqsood who were retained earlier in the week for the seventh edition of the tournament that will be played in Karachi from January 27 to February 7 and February 10-27 in Lahore. England all-rounder Chris Jordan has returned to Karachi Kings in the Platinum Category after missing the 2021 campaign. The side also opted for England’s Lewis Gregory and Tom Abell, as well as Pakistan U19 captain Qasim Akram. These players will join Aamir Yamin, Babar Azam, Imad Wasim, Joe Clarke, Mohammad Amir, Mohammad Ilyas, Mohammad Nabi and Sharjeel Khan were retained by the Kings on Friday. Lahore Qalandars included Pakistan’s flamboyant batter Fakhar Zaman for the sixth successive year in Platinum Category, while also picking Abdullah Shafique, Kamran Ghulam (both Pakistan) and England’s pair of Harry Brook, Phil Salt. They will be in greens alongside Ahmed Daniyal, David Wiese, Haris Rauf, Mohammad Hafeez, Rashid Khan, Shaheen Shah Afridi, Sohail Akhtar and Zeeshan Ashraf. These players were retained by the franchisee on Friday. Islamabad United have kept faith in Colin Munro of New Zealand in the Platinum Category and also picked Danish Aziz, Marchant de Lange, Reece Topley and Zafar Gohar. They will join Asif Ali, Alex Hales, Azam Khan, Hasan Ali, Faheem Ashraf, Mohammad Wasim Jnr, Paul Stirling and Shadab Khan. Explosive Afghanistan opener Hazratullah Zarzai and swashbuckling England opener Jason Roy were picked up by Peshawar Zalmi and Quetta Gladiators, respectively. 2017 champions Zalmi also picked fast bowler Arshad Iqbal, wicketkeeper/batter Kamran Akmal and wrist-spinner Usman Qadir, while 2019 winners Gladiators also scooped Afghanistan fast bowler Naveen-ul-Haq, Quetta-born Pakistan U19 batter Abdul Wahid Bangalzai and seasoned white-ball players Sohail Tanvir and Umar Akmal.

Final squads (in alphabetical order): Islamabad United final squad: Asif Ali, Colin Munro, Hasan Ali (both Platinum), Faheem Ashraf, Marchant De Lange, Shadab Khan (Brand Ambassador), Alex Hales (Mentor), Azam Khan, Mohammad Wasim Jnr (all Gold), Danish Aziz, Mohammad Akhlaq, Paul Stirling, Reece Topley, Zafar Gohar (all Silver), Mubasir Khan, Zeeshan Zameer (both Emerging), Rehmanullah Gurbaz and Ather Mehmood

(both Supplementary).

Karachi Kings final squad: Babar Azam, Chris Jordan, Imad Wasim (all Platinum), Mohammad Amir, Lewis Gregory, Mohammad Nabi (all Diamond), Joe Clarke (Brand Ambassador), Aamir Yamin, Sharjeel Khan (all both Gold), Mohammad Ilyas, Mohammad Imran, Rohail Nazir, Tom Abell, Umaid Asif (all Silver), Faisal Akram, Qasim Akram (Emerging), Romario Shepherd and Talha Ahsan (both Supplementary).

Lahore Qalandars final squad: Fakhar Zaman, Rashid Khan, Shaheen Shah Afridi, (all Platinum), Haris Rauf (Diamond, Brand Ambassador), David Wiese, Mohammad Hafeez (both Diamond), Abdullah Shafique, Harry Brook, Phil Salt (all Gold), Ahmed Daniyal, Dean Foxcroft, Sohail Akhtar, Kamran Ghulam, Zeeshan Ashraf (all Silver), Maaz Khan, Zaman Khan (both Emerging), Samit Patel and Syed Faridoum Mehmood (Supplementary). Multan Sultans final squad: Tim David, Mohammad Rizwan, Rilee Rossouw (all Platinum), Imran Tahir (Mentor), Odean Smith (both Diamond), Sohaib Maqsood (Diamond), Khushdil Shah (Brand Ambassador), Shahnawaz Dahani, Shan Masood (all Gold), Anwar Ali, Asif Afridi, Imran Khan Snr, Rumman Raees Rovman Powell (all Silver), Aamer Azmat, Abbas Afridi (both Emerging), Blessing Muzarabani and Ihsanullah (Supplementary).

Peshawar Zalmi final squad: Hazratulah Zazai, Liam Livingstone, Wahab Riaz (all Platinum), Haider Ali, Sherfane Rutherford, Shoaib Malik (all Diamond), Hussain Talat (Gold), Saqib Mahmood (Gold, Brand Ambassador),, Usman Qadir (Gold), Arshad Iqbal, Kamran Akmal (Mentor), Salman Irshad, Sameen Gul, Tom Kohler-Cadmore (all Silver), Mohammad Aamer, Sirajuddin (Emerging), Ben Cutting and Mohammad Haris (both Supplementary).

Quetta Gladiators final squad: James Vince, Jason Roy, Sarfaraz Ahmed (all Platinum), Iftikhar Ahmed, James Faulkner, Mohammad Nawaz (all Diamond), Shahid Afridi (Mentor), Mohammad Hasnain (Brand Ambassador), Naseem Shah (all Gold), Ben Duckett, Khurram Shehzad, Naveen-Ul-Haq, Sohail Tanvir, Umar Akmal (all Silver), Abdul Wahid Bangalzai, Ashar Qureshi (Emerging), Ahsan Ali and Noor Ahmed (Supplementary).