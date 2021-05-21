NBP Exchange Rates

KARACHI: Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Friday issued the following exchange rates. URRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying U.S DOLLAR USD 153.95 153.45 EURO EUR 188.34 187.73 JAPANESE YEN JPY 1.4143 1.4097 BRITISH POUND GBP 218.30 217.59 SWISS FRANC CHF 171.65 171.09 CANADIAN DOLLAR CAD 127.48 127.07 AUSTRALIAN DOLAR AUD 119.45 119.06 SWEDISH KRONA SEK 18.65 18.59 NORWEGIAN KRONE NOK 18.53 18.47 DANISH KRONE DKK 25.32 25.24 NEWZEALAND DOLLAR NZD 110.62 110.26 SINGAPORE DOLLAR SGD 115.65 115.28 HONGKONG DOLLAR HKD 19.91 19.84 KOREAN WON KRW 0.1366 0.1361 CHINESE YUAN CNY 24.06 23.98 MALAYSIAN RINGGIT MYR 37.18 37.06 THAI BAHT THB 4.91 4.89 U.E.A DIRHAM AED 41.92 41.79 SAUDI RIYAL SAR 41.09 40.96 QATAR RIYAL QAR 42.29 42.16 KUWAITI DINAR KWD 512.77 511.11 CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS USD 153.4432 GBP 216.5084 EUR 186.9859 JPY 1.4084 SETTLEMENT DATE: 25 05 2021