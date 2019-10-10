NBP Exchange Rates

KARACHI: Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Thursday issued the following exchange rates. CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying U.S DOLLAR USD 156.60 156.10 EURO EUR 172.13 171.54 JAPANESE YEN JPY 1.4572 1.4525 BRITISH POUND GBP 191.51 190.86 SWISS FRANC CHF 157.45 156.88 CANADIAN DOLLAR CAD 117.60 117.21 AUSTRALIAN DOLLAR AUD 105.71 105.31 SWEDISH KRONA SEK 15.93 15.70 NORWEGIAN KRONE NOK 17.11 17.05 DANISH KRONE DKK 23.04 22.97 NEWZEALAND DOLLAR NZD 98.94 98.53 SINGAPORE DOLLAR SGD 113.62 113.24 HONGKONG DOLLAR HKD 20.15 19.90 KOREAN WON KRW 0.1311 0.1305 CHINESE YUAN CNY 22.25 21.94 MALAYSIAN RINGGIT MYR 37.37 37.21 THAI BAHT THB 05.17 05.15 U.E.A DIRHAM AED 42.64 42.49 SAUDI RIYAL SAR 41.81 41.57 QATAR RIYAL QAR 43.02 42.86 KUWAITI DINAR KWD 515.90 512.56CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS USD 156.2983 GBP 191.4342 EUR 171.7406 JPY 1.4569