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NBP Exchange Rates

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KARACHI: Treasury Management Division of
National Bank of Pakistan (NBP) on Thursday issued the following
exchange rates.

Image result for NBP Exchange Rates

CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
U.S DOLLAR USD 156.60 156.10
EURO EUR 172.13 171.54
JAPANESE YEN JPY 1.4572 1.4525
BRITISH POUND GBP 191.51 190.86
SWISS FRANC CHF 157.45 156.88
CANADIAN DOLLAR CAD 117.60 117.21
AUSTRALIAN DOLLAR AUD 105.71 105.31
SWEDISH KRONA SEK 15.93 15.70
NORWEGIAN KRONE NOK 17.11 17.05
DANISH KRONE DKK 23.04 22.97
NEWZEALAND DOLLAR NZD 98.94 98.53
SINGAPORE DOLLAR SGD 113.62 113.24
HONGKONG DOLLAR HKD 20.15 19.90
KOREAN WON KRW 0.1311 0.1305
CHINESE YUAN CNY 22.25 21.94
MALAYSIAN RINGGIT MYR 37.37 37.21
THAI BAHT THB 05.17 05.15
U.E.A DIRHAM AED 42.64 42.49
SAUDI RIYAL SAR 41.81 41.57
QATAR RIYAL QAR 43.02 42.86
KUWAITI DINAR KWD 515.90 512.56

CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 156.2983
GBP 191.4342
EUR 171.7406
JPY 1.4569

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