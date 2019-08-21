NBP Exchange Rates

KARACHI: Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Wednesday issued the following exchange rates.CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying U.S DOLLAR USD 159.00 158.50 EURO EUR 176.42 175.85 JAPANESE YEN JPY 1.4934 1.4886 BRITISH POUND GBP 193.31 192.67 SWISS FRANC CHF 162.46 161.93 CANADIAN DOLLAR CAD 119.50 119.08 AUSTRALIAN DOLAR AUD 107.87 107.46 SWEDISH KRONA SEK 16.59 16.36 NORWEGIAN KRONE NOK 17.70 17.63 DANISH KRONE DKK 23.66 23.58 NEWZEALAND DOLLAR NZD 101.94 101.59 SINGAPORE DOLLAR SGD 114.91 114.53 HONGKONG DOLLAR HKD 20.46 20.21 KOREAN WON KRW 0.1325 0.1321 CHINESE YUAN CNY 22.79 22.47 MALAYSIAN RINGGIT MYR 38.12 37.95 THAI BAHT THB 05.17 05.15 U.E.A DIRHAM AED 43.30 43.14 SAUDI RIYAL SAR 42.45 42.21 QATAR RIYAL QAR 43.66 43.52 KUWAITI DINAR KWD 523.63 520.27CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS USD 158.5687 GBP 191.7413 EUR 175.6624 JPY 1.4911