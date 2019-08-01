NBP Exchange Rates

KARACHI: Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Thursday issued the following exchange rates.CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying U.S DOLLAR USD 160.00 159.50 EURO EUR 176.77 176.21 JAPANESE YEN JPY 1.4653 1.4606 BRITISH POUND GBP 194.06 193.43 SWISS FRANC CHF 160.56 160.00 CANADIAN DOLLAR CAD 121.15 120.75 AUSTRALIAN DOLAR AUD 109.63 109.23 SWEDISH KRONA SEK 16.71 16.47 NORWEGIAN KRONE NOK 18.03 17.97 DANISH KRONE DKK 23.67 23.60 NEWZEALAND DOLLAR NZD 104.88 104.54 SINGAPORE DOLLAR SGD 116.31 115.93 HONGKONG DOLLAR HKD 20.63 20.38 KOREAN WON KRW 0.1348 0.1341 CHINESE YUAN CNY 23.63 23.08 MALAYSIAN RINGGIT MYR 38.63 38.46 THAI BAHT THB 05.19 05.16 U.E.A DIRHAM AED 43.57 43.41 SAUDI RIYAL SAR 42.71 42.47 QATAR RIYAL QAR 43.96 43.80 KUWAITI DINAR KWD 526.32 522.95 CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS USD 160.0036 GBP 194.6924 EUR 178.244 JPY 1.4736SETTLEMENT DATE: 02-08-2019