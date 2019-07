NBP Exchange Rates

KARACHI: Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Wednesday issued the following exchange rates.

CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying

U.S DOLLAR USD 160.25 159.75

EURO EUR 178.77 178.17

JAPANESE YEN JPY 1.4760 1.4712

BRITISH POUND GBP 194.78 194.14

SWISS FRANC CHF 161.80 161.23

CANADIAN DOLLAR CAD 121.96 121.57

AUSTRALIAN DOLAR AUD 110.39 110.04

SWEDISH KRONA SEK 16.94 16.70

NORWEGIAN KRONE NOK 18.30 18.24

DANISH KRONE DKK 23.94 23.86

NEWZEALAND DOLLAR NZD 105.72 105.29

SINGAPORE DOLLAR SGD 117.04 116.59

HONGKONG DOLLAR HKD 20.66 20.41

KOREAN WON KRW 0.1358 0.1352

CHINESE YUAN CNY 23.53 23.20

MALAYSIAN RINGGIT MYR 38.84 38.67

THAI BAHT THB 05.21 05.19

U.E.A DIRHAM AED 43.64 43.48

SAUDI RIYAL SAR 42.77 42.54

QATAR RIYAL QAR 44.02 43.86

KUWAITI DINAR KWD 527.05 525.68

CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS

USD 160.0036

GBP 194.6924

EUR 178.244

JPY 1.4736

SETTLEMENT DATE: 02-08-2019