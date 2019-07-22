NBP Exchange Rates

KARACHI: Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Monday issued the following exchange rates.CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying U.S DOLLAR USD 160.75 160.75 EURO EUR 180.36 179.75 JAPANESE YEN JPY 1.4888 1.4841 BRITISH POUND GBP 201.02 200.37 SWISS FRANC CHF 163.46 162.93 CANADIAN DOLLAR CAD 123.07 122.67 AUSTRALIAN DOLAR AUD 113.18 112.78 SWEDISH KRONA SEK 17.31 17.07 NORWEGIAN KRONE NOK 18.75 18.69 DANISH KRONE DKK 24.15 24.07 NEWZEALAND DOLLAR NZD 108.88 108.44 SINGAPORE DOLLAR SGD 118.13 117.68 HONGKONG DOLLAR HKD 20.78 20.53 KOREAN WON KRW 0.1367 0.1361 CHINESE YUAN CNY 23.63 23.29 MALAYSIAN RINGGIT MYR 39.09 38.92 THAI BAHT THB 05.21 05.19 U.E.A DIRHAM AED 43.77 43.61 SAUDI RIYAL SAR 42.90 42.66 QATAR RIYAL QAR 44.16 44.01 KUWAITI DINAR KWD 529.04 525.67 CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS USD 160.157 GBP 200.4205 EUR 180.0965 JPY 1.4876SETTLEMENT DATE: 24-07-2019