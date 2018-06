PPP finalises candidates from Sindh

KARACHI: Pakistan Peoples Party Parliamentarian has announced the list of Party candidates for National and Provincial Assembly of Sindh on Sunday.

S. No. Constituency Candidate Name

1 NA-196 (Jacobabad) Mir Ijaz Hussain Jakhrani

2 PS-1 (Jacobabad-I) Mir Aurangzaib Panhwar

3 PS-2 (Jacobabad-II) Dr. Sohrab Khan Sarki

4 PS-3 (Jacobabad-III) Mir Mumtaz Jakhrani

5 NA-197 (Kashmore) Ehsan Mazari

6 PS-4 (Kashmore-I) Haji Abdul Rauf Khoso

7 PS-5 (Kashmore-II) Sardar Ghulam Abid Sundhrani

8 PS-6 (Kashmore-III) Mir Shabbir Bijarani

9 NA-198 (Shikarpur-I) Mir Abid Bhayo

10 PS-7 (Shikarpur-I) Imtiaz Shaikh

11 NA-199 (Shikarpur-II) Zulfiqar Kumario

12 PS-8 (Shikarpur-II) Moin-ud-Din Pahore

13 PS-9 (Shikarpur-III) Agha Siraj Durrani

14 NA-200 (Larkana-I) Bilawal Bhutto Zardari

15 PS-10 (Larkana-I) Madam Faryal Talpur

16 PS-11 (Larkana-II) Nisar Khuhro

17 NA-201 (Larkana-II) Khursheed Junejo

18 PS-12 (Larkana-III) Sohail Siyal

19 PS-13 (Larkana-IV) Sardar Hizbullah Bughio

20 NA-204 (Ghotki-I) Sardar Khalid Khan Lund

21 PS-18 (Ghotki-I) Jam Mehtab Hussain Dahar

22 PS-19 (Ghotki-II) Abdul Bari Pitafi

23 NA-205 (Ghotki-II) Ahsanullah Sundrani

24 PS-20 (Ghotki-III) Sardar Muhammed Bux Mahar

25 PS-21 (Ghotki-IV) Ali Nawaz Khan Mahar

26 NA-206 (Sukkur-I) Syed Khurhsid Ahmed Shah

27 PS-22 (Sukkur-I) Jam Ikram Dharejo

28 PS-23 (Sukkur-II) Syed Owais Qadir Shah

29 NA-207 (Sukkur-II) Nauman Islam-ud-Din Shaikh

30 PS-24 (Sukkur-III) Syed Farrukh Shah

31 PS-25 (Sukkur-IV) Syed Nasir Hussain Shah

32 NA-211 (Naushehro Feroze-I) Syed Abrar Ali Shah

33 PS-33 (Naushehro Feroze-I) Sarfaraz Hussain Shah

34 PS-34 (Naushehro Feroze-II) Syed Murad Ali Shah

35 NA-212 (Naushehro Feroze-II) Zulfiqar Ali Behan

36 PS-35 (Naushehro Feroze-III) Mumtaz Ali Chandio

37 PS-36 (Naushehro Feroze-IV) Zia Hussain Lanjar

38 NA-213 (Shaheed Benazirabad-I) President Asif Ali Zardari 39 PS-37 (Shaheed Benazirabad-I) Mrs. Azra Pechuho

40 PS-38 (Shaheed Benazirabad-II) Tariq Masood Arain

41 NA-214 (Shaheed Benazirabad-II) Syed Ghulam Mustafa Shah

42 PS-39 (Shaheed Benazirabad-III) Ghulam Qadir Chandio

43 PS-40 (Shaheed Benazirabad-IV) Sardar Khan Muhammed Dahiri

44 NA-218 (Mirpurkhas-I) Pir Hassan Ali Shah

45 PS-47 (Mirpurkhas-I) Sen. Hari Ram

46 PS-48 (Mirpurkhas-II) Syed Zulfiqar Ali Shah

47 NA-219 (Mirpurkhas-II) Mir Munawar Ali Talpur

48 PS-49 (Mirpurkhas-III) Noor Ahmed Bhurgri

49 PS-50 (Mirpurkhas-IV) Mir Haji Hayat Khan Talpur

50 NA-220 (Umerkot) Nawab Yousuf Talpur

51 PS-51 (Umerkot-I) Syed Sardar Ali Shah

52 PS-52 (Umerkot-II) Syed Ali Mardan Shah

53 PS-53 (Umerkot-III) Nawab Muhammed Taimoor Talpur

54 NA-221 (Tharparkar-I) Pir Noor Muhammed Shah Jillani

55 PS-54 (Tharparkar-I) Dost Muhammed Rahimoon

56 PS-55 (Tharparkar-II) Qasim Soomro

57 NA-223 (Matiari) Makhdoom Jameel-uz-Zaman

58 PS-58 (Matiari-I) Makhdoom Mehboob-uz-Zaman

59 PS-59 (Matiari-II) Dr. Makhdoom Rafiq-uz-Zaman

60 NA-224 (Tando Allah Yar) Zulfiqar Sattar bachani

61 PS-60 (Tando Allah Yar-I) Syed Zia Abbass Shah

62 PS-61 (Tando Allah Yar-II) Imdad Pitafi

63 NA-225 (Hyderabad-I) Syed Hussain Tariq Jamote

64 PS-62 (Hyderabad-I) Jam Khan Shoro

65 PS-63 (Hyderabad-II) Sharjeel Inam Memon

66 NA-226 (Hyderabad-II) Ali Muhammed Sahto

67 PS-64 (Hyderabad-III) Abdul Jabbar Khan

68 PS-65 (Hyderabad-IV) Saleem Arain

69 NA-227 (Hyderabad-III) Dr. Irfan Gull Magsi

70 PS-66 (Hyderabad-V) Mukhtiar Ahmed Dhamrah

71 PS-67 (Hyderabad-VI) Muhammed Saghir Qureshi

72 NA-228 (Tando Muhammad Khan) Syed Naveed Qamar

73 PS-68 (Tando Muhammad Khan-I) Syed Ijaz Hussain Shah Bokhari

74 PS-69 (Tando Muhammad Khan-II) Abdul Karim Soomro

75 NA-229 (Badin-I) Mir Ghulam Ali Talpur

76 PS-70 (Badin-I) Bashir Ahmed Halepoto

77 PS-71 (Badin-II) Mir Allah Bux Talpur

78 PS-72 (Badin-III) Syed Ali Bux Shah

79 NA-230 (Badin-II) Haji Rasool Bux Chandio

80 PS-73 (Badin-IV) Taj Muhammed Mallah

81 PS-74 (Badin-V) Ismail Rahu

82 NA-231 (Sujawal) Syed Ayaz Ali Shah Shirazi

83 PS-75 (Sujawal-I) Shah Hussain Shah Shirazi

84 PS-76 (Sujawal-II) Muhammed Ali Malkani

85 NA-232 (Thatta) Mrs. Shams-un-Nisa Memon

86 PS-77 (Tahtta-I) Riaz Hussain Shirazi

87 PS-78 (Tahtta-II) Haji Ali Hassan Zardari

88 PS-79 (Tahtta-III) Jam Bijar Khan Jokhio

89 NA-233 (Jamshoro) Sikander Rahupoto

90 PS-80 (Jamshoro-I) Syed Murad Ali Shah

91 PS-81 (Jamshoro-II) Gianchand Isarani

92 PS-82 (Jamshoro-III) Malik Asad

93 NA-234 (Dadu-I) Imran Zafar Leghari

94 PS-83 (Dadu-I) Abdul Aziz Junejo

95 PS-84 (Dadu-II) Fayyaz Ali Butt

96 NA-235 (Dadu-II) Sardar Rafiq Ahmed Jamali

97 PS-85 (Dadu-III) Pir Mujeeb-ul-Haq

98 PS-86 (Dadu-IV) Pir Syed Ghulam Shah Jillani

99 NA-236 (Malir-I) Jam Abdul Karim Jokhio

100 PS-87 (Malir-I) Muhammed Sajid Jokhio

101 NA-237 (Malir-II) Abdul Hakeem Baloch

102 PS-88 (Malir-II) Ghulam Murtaza Baloch

103 PS-89 (Malir-III) Saleem Baloch

104 NA-238 (Malir-III) Agha Rafiullah 105 PS-90 (Malir-IV) Raja Razzaq

106 PS-91 (Malir-V) Mehmood Alam Jamote

107 NA-239 (Korangi Karachi-I) Syed Imran Haider Abidi

108 PS-92 (Korangi Karachi-I) Rehman Waheed Bajwa

109 PS-93 (Korangi Karachi-II) Ms. Anjum Nazir

110 PS-98 (Korangi Karachi-VII) Muhammed Haroon Khan Khattak

111 NA-240 (Korangi Karachi-II) Shaikh Muhammed Feroz

112 PS-94 (Korangi Karachi-III) Mrs. Gule Rana

113 PS-95 (Korangi Karachi-IV) Mrs. Rafia Abbasi

114 NA-241 (Korangi Karachi-II) Moazzam Ali Qureshi

115 PS-96 (Korangi Karachi-V) Asad Mujahid

116 PS-97 (Korangi Karachi-VI) Naeem Shaikh

117 NA-242 (Karachi East-I) Iqbal Sandh

118 PS-99 (Karachi East-I) Lala Rahim

119 PS-100 (Karachi East-II) Taj Muhammed Wassan

120 NA-243 (Karachi East-II) Mrs. Shehla Raza

121 PS-101 (Karachi East-III) Ayub Khoso

122 PS-102 (Karachi East-IV) Riaz Baloch

123 NA-244 (Karachi East-III) Col. Asad Alam Niazi

124 PS-103 (Karachi East-V) Shehzad Memon

125 PS-104 (Karachi East-VI) Saeed Ghani

126 NA-245 (Karachi East-IV) Farrukh Niaz Tanoli

127 PS-105 (Karachi East-VII) Zulfiqar Qaimkhani

128 PS-106 (Karachi East-VIII) Shehzad Natha

129 NA-246 (Karachi South-I) Bilawal Bhutto Zardari

130 PS-107 (Karachi South-I) Javaid Nagori

131 PS-108 (Karachi South-II) Haji Abdul Majeed Baloch

132 PS-109 (Karachi South-III) Abdul Rasheed Noorani

133 NA-247 (Karachi South-II) Abdul Aziz Memon

134 PS-110 (Karachi South-IV) Syed Najmi Alam

135 PS-111 (Karachi South-V) Murtaza Wahab

136 NA-248 (Karachi West-I) Abdul Qadir Patel

137 PS-112 (Karachi West-I) Liaqat Ali Askani 138 PS-113 (Karachi West-II) Humayoon Khan 139 NA-249 (Karachi-West-II) Qadir Khan Mandokhel

140 PS-115 (Karachi West-IV) K. S. Mujahid Baloch

141 PS-116 (Karachi West-V) Gull Farooq Afridi

142 NA-250 (Karachi West-III) Ali Ahmed

143 PS-114 (Karachi West-III) Mir Talib Brohi

144 PS-120 (Karachi West-IX) Naseeb-ur-Rehman

145 NA-251 (Karachi West-IV) Haji Muhammed Jameel Zia

146 PS-117 (Karachi West-VI) Waseem Akhtar

147 PS-118 (Karachi West-VII) Dr. Shahida Rehmani

148 PS-119 (Karachi West-VIII) Agha Zahir Shah

149 NA-253 (Karach Central-I) Amjadullah Khan

150 PS-123 (Karachi Central-I) Faisal Shaikh

151 PS-124 (Karachi Central-II) Ms. Shamim Mumtaz

152 NA-254 (Karachi Central-II) Danish Turabi

153 PS-125 (Karachi Central-III) Idrees Abdullah

154 PS-126 (Karachi Central-IV) Jawad Jillani

155 NA-255 (Karachi Central-III) Zafar Siddiqui

156 PS-127 (Karachi Central-V) Naz Baloch

157 PS-128 (Karachi Central-VI) Arif Hussain Qureshi

158 NA-256 (Karachi Centarl-IV) Sajid Hassan

159 PS-129 (Karachi Central-VII) Dill Muhammed Khan

160 PS-130 (Karachi Central-VIII) Shahid Hussain.

