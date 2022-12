Nasir, Mariam clinch PSF National Squash C’ship titles

ISLAMABAD: Nasir Iqbal of Pakistan Water and Power Development Authority (WAPDA) beat Pakistan Air Force’s (PAF) Noor Zaman 3-1 to seal men’s senior title of PSF National Squash Championship at Mushaf Squash Complex Islamabad on Sunday. Nasir overcame Noor with a game score of 11-7, 11-9, 9-11, 11-9 in 38 minutes.

In women senior category, Pakistan Army’s Mariam Malik got a fluent straight-game victory over Noor Ul Ain Ejaz of Sui Northern Gas Pipelines Limited (SNGPL) 11-6, 11-6, 12-10 in 30 minutes. The junior events of boys U-11, 13, 15, 17, 19 and girls U-15, 19 categories also started on Sunday. Following are tesults of 1st round matches:-

Boys U-11: Faizan Ali (Pb) bt Haseeb Ali (Pb) 11-0, 11-0, 11-2, Atta-e-Mustafa (Pb) bt Umar Ashraf (Pb) 11-3, 11-3, 11-7, Abdul Rehman (KP) bt Abdullah Aniq (PAF) 11-0, 11-1, 11-1, Ahmed Safwan (KP) bt Ayan Mehboob (KP) 11-8, 9-11, 11-8, 11-6, Syed Zain Ali (Pb) bt Moaz Khan (Bal) 11-7, 3-11, 11-8, 11-1, Salman Tahir (Pb) bt Essa Nafay (KP) 11-2, 11-4, 11-5, Anas Rafay (KP) bt M Rayyan Zaman (Pb) 11-4, 11-5, 11-9, Mustafa Khan (Pb) bt Golden Arif (Pb) 11-3, 11-5, 11-3, M Jasim (Pb) bt M Salar (KP) 11-3, 11-6, 11-2, Malik Muhammad (KP) bt Ibrahim Ahmed (Pb) 11-2, 11-1, 11-3, Ayan Noor (Pb) bt M Essam (KP) 12-10, 11-7, 11-8, Talha Irfan (Pb) bt Salman Adnan (Pb) 11-3, 11-2, 11-1, Atif Ali Naz (KP) bt Shahzain Khawaja (Pb) 11-2, 11-0, 11-2, Mustafa (KP) bt Abrul Rehman Shuraim (Pb) 11-9, 11-7, 5-11, 4-11, 12-10, Raheel (Sindh) bt M Luqman (KP) 11-1, 11-2, 11-2 and Abdul Kabir (KP) bt Huzaifa (KP) 11-0, 11-1, 11-2.

Boys U-13: Huzaifa Shahid (Sindh) bt Joshua Tariq (Pb) 11-2, 11-2, 11-2, M Faizan (KP) bt Salman Khan (Sindh) 11-4, 11-4, 11-4, Abdullah Shah (KP) bt Ahmed Ali (Pb) 11-3, 12-10, 12-10, Rehan Siddiq (Pb) bt Tahoor Tahir (Sindh) 11-2, 11-0, 11-1, Rana Ayyan (Pb) bt Tauseef Ahmed (Pb) 6-11, 7-11, 11-8, 11-8, 11-9, Fawad (KP) bt Awais Jan (KP) 11-0, 11-4, 11-3, Raja Ali Amir (Pb) bt Hamza Gul (KP) 7-11, 11-7, 11-4, 4-11, 11-7, Arslan Farman (KP) bt Amir Adnan (Pb) 11-9, 11-8, 11-6, Noor Ali (Pb) bt Zarak Khan (PAF) 11-2, 11-2, 12-10, Haris Khalil (Sindh) bt Sufyan Shahhid 11-2, 11-3, 11-3, Shah Nawab (Pb) bt Ansaar (KP) 11-9, 11-8, 13-11, Mamoon Khan (PAF) bt Adnan Sohail (Pb) 11-3, 11-5, 12-10, Sameer Khan (Pb) bt M Bin Atif (Pb) 11-8, 11-8, 11-7, Rayyan Bahadur (KP) bt Rehmat Khan (KP) 11-4, 11-4, 11-4, Syed M Hussain (Pb) bt Inshal Abbas (Pb) 11-3, 11-2, 11-0 and Shahazd (PAF) bt Danish Sikandar (KP) 11-1, 11-3, 11-7.

Boys U-15: Asmatullah (Bal) bt M Malik (KP) 11-9, 11-4, 10-12, 10-12, 11-9, Faseeh Ur Rehman (Pb) bt Arslan Khawar (Pb) 11-2, 11-8, 12-10, Yahya Khan (KP) bt Mustafa Azad (PAF) 11-9, 11-6, 11-5, Ahmed Rayyan Khalil (PAF) bt Hassan Ramzan (Pb) 11-2, 11-1, 11-1, Abdullah (KP) bt Omar Farooq Butt (Pb) 11-7, 11-6, 11-6, Talha Butt (Pb) bt Hamza Khan (KP) 11-4, 11-4, 11-7, Zohaib Khan (Sindh) bt Junaid (KP) 11-1, 11-0, 11-3, Rehan Alamgir (KP) bt Arham Khan (PAF) 11-5, 11-13, 15-13, 5-11, 11-9, Haris Zahid (PAF) bt Hassan Fahim (KP) 13-11, 11-9, 11-1, Nouman Khan (PAF) bt Umar Ahmed Usmani (Sindh) 11-2, 11-4, 11-6, Kamran Khan (Pb) bt Adil Ahmed (Pb) 11-1, 11-7, 11-3, Abdullah Zaman (PAF) bt Arman Ali (KP) 1-11, 11-6, 11-4, 11-4, Raheel (KP) bt Habib Moazzam (Pb) 11-8, 11-8, 12-10 and Ibrahim Zeb (KP) bt Nasrullah (Bal) 11-1, 11-1, 11-8.

Boys U-17: Ibrahim Mohib (Army) bt Huzaifa Jahanzeb (KP) 11-4, 11-9, 12-10, Azan Ali (Army) bt Raja Sikandar (Pb) 11-9, 11-0, 11-4, Noor Khan (KP) bt Hammad (KP) 11-9, 11-4, 11-7, M Babar (Pb) bt Furqan (KP) 11-6, 11-9, 11-8, Adnan Zaman (Sindh) bt Waqif (KP) 11-1, 11-3, 11-2, M Shamlan Gul (KP) bt Arslan Ali (Pb) 11-6, 11-4, 11-4, M Zubair (Pb) bt Rohan Ali (KP) 10-12, 11-5, 11-3, 11-5, Mubeen Khan (PAF) bt Labib Butt (Sindh) 10-12, 11-3, 11-4, 11-5, M Zaman (SNGPL) bt Huzaifa (KP) 11-2, 11-2, 11-1, Saim Asif (Pb) bt M Raza (KP) 11-6, 11-3, 11-5, Rana Zohaib Ali (Pb) bt Salahuddain Ayaz (Pb) 11-5, 5-11, 11-4, 11-5, Ahmed Kamran (Pb) bt Abdullah Butt (Pb) 11-9, 11-8, 2-11, 11-9, Shayan Ali (Sindh) bt Mir Khawaja (Pb) 11-4, 11-2, 11-5, Abdul Basit (Sindh) bt Ali Ahmed Usmani (Sindh) 11-1, 11-5, 11-8 and Mufarik Ali Shah (KP) bt M Aliyan Khan (Sindh) 11-4, 11-3, 11-3.

Girls U-15: Mahnoor Ali (Sindh) got Bye, Zynab Fatima (PAF) bt Saha Noor (KP) 11-5, 11-1, 11-3, Hafsa Umar (KP), Sunzil Safdar (KP), Bushra Shahbaz (Pb), Zymal Khan (PAF), Zynab Zubair (Pb) and Sehrish Ali (Sindh) also got Bye in the 1st round.