PSF National Squash Championship 2022 kicks off

ISLAMABAD: The PSF National Squash Championship 2022 rolled into action at Mushaf Squash Complex, here on Monday. The event has been organized by Pakistan Squash Federation (PSF) as part of its efforts to promote the game of squash in the country. The championship is taking place in various categories – the senior events, which include men seniors, women seniors and the 1st National Masters Championship are scheduled from December 23-25. The junior boys and girls events will be played from December 25-28. The junior boys’ event includes U-11, U-13, U-15, U-17, and U-19 categories, whereas junior girls’ event will be played in U-15 and U-19 age groups. An amount of Rs 900,000/- will be distributed as prize money amongst players. The 1st and 2nd round matches of senior events were played on Friday. Following are the results:

Men Senior Round 1: Noor Zaman (KP) bt Abdullah (Army) 11/5, 12/10, 11/9 (25 min), Tanveer (KP) bt Kamran (KP) 12/10, 9/11, 12/10 11/7 (28 Min), Faraz (Navy) bt Arbab Mehran (KP) 11/8, 11/5, 11/3 (17 min), Samiulah (KP) bt Naveed Rehman (Sindh) 10/12, 11/3, 11/9, 6/11, 11/8 (41 min), Hamza Khan (Army) bt Zain Ramzan ((PB) 9/5 (Retd), Waqar Mehboob (KP) bt Fawad (KP) 11/8, 11/3, 11/8 (20 min), Ashar Butt (PB) bt Wajihullah (KP) 11/2, 11/4, 11/3 17Min, Zeeshan zeb (KP) by Mehmood Mehboob (PB) 11/2, 11/4, 11/3 18 Min, Nasir Ibqal (Wapda) bt Anas Ali (KP) 12/10, 11/3, 11/8 15 Min, Abdul Qadir (PB) bt Khaqan Malik (PB) 8/11, 9/11, 11/5, 11/5, 11/2 25 Min, Sadam Ul Haq (Army) bt Varun Asif (PB) 11/4, 11/1, 11/9 18 Min, Bilal Zakir (Army) bt Abdullah (KP) 11/7, 11/3, 11/4 17m, Salman Saleem (PB) bt Jawad (KP) 11/5, 11/7, 11/9, 19 Min, Mutahir Ali (KP) bt Owais Mastor (Sindh) 11/3, 11/8, 11/2 28 Min, Kushal Riaz (KP) bt Usman Nadeem (PB) 11/5, 10/12, 11/1, 4/11, 11/2, Farhan Zaman (PAF bt Abdullah Nadeem (PB), 9/11, 11/9, 11/7, 11/6 22 Min. Round 2: Noor Zaman (KP) bt Tanveer Khan (KP) 11/3, 11/8, 11/5 15 Min, Faraz (Navy) bt Naveed Rehman (Sindh) 11/9, 11/6, 11/7 27 Min, Waqar Mehboob (KP) bt Zain Ramzan (PB) 11/9, 11/3, 11/4 17 Min, Zeeshan Zeb (KP) bt Ashar Butt (PB) 11/4, 11/8, 11/2 18 Min, Nasir Iqbal (Wapda) bt Abdul Qadir (PB) 11/1, 11/7, 11/7 18 Min, Sadam Ul Haq (Army) bt Bilal Zakir (Army) 9/11, 11/5, 11/4, 11/5 29 Min, Salman Saleem (PB) bt Mutahir Ali (KP) 9/11, 11/8, 11/4, 8/11, 11/4 40 Min, Farhan Zaman (PAF) bt Khushal Riaz (KP) 11/5, 10/12, 11/1, 4/11, 11/2 25 Min

Women Senior Round 1: Anam Mustafa (Sindh) bye, Mahnoor (Sindh) bye, Zohra Abdullah (KP) bye, Hira Aqeel (KP) bye, Saima Shoukat (Wapda) bye, Amna Malik (Army) bt Wajeeha Altaf (KP) 11/6, 11/2, 11/5 15 Min, Noor Ul Ain (PB) bt Naheed Faiz (KP) 11/0, 11/2, 11/2 10 Min, Komal Khan (Wapda) bye, Mehwish Ali (Sindh) bye, Maira (KP) bt Fajar (PB) 11/7, 11/4, 11/3 14 Min, Sadia Gul (SNGPL) bye, Mishal Khan (KP) bye, Marium Malik (Army) bt Kalsoom (KP) 11/4, 11/1, 11/3 16 Min, Sehrish Ali (SIN) bye, Minahil Aqeel (KP) bt Zarlish Safdar, Rushna Mehboob bye.

Round 2: Anam Mustafa (Sindh) bt Mahnoor Ali (Sindh) 11/6, 11/6, 11/6 13 Min, Hira Aqeel (KP) bt Zohra Abdullah (KP) 4/11, 11/7, 11/8, 3/11, 11/4 30 Min, Saima Shoukat (Wapda) bt Amna Malik (Army) 7/11, 13/11, 11/2, 11/3 20 Min , Noor Ul Ain (SNGPL) bt Komal Khan (Wapda) 7/11, 13/11, 11/2, 11/3 20 Min, Mehwish Ali (Sindh) bt Maira (KP) 11/3, 11/4, 11/5 14 Min, Sadia Gul (SNGPL) bt Mishal Khan (KP) 11/2, 11/1, 11/1 10 Min, Marium Malik (Army) bt Sehrish Ali (Sindh) 11/3, 11/4, 11/5 16 Min, Mihahil Aqeel (KP) bt Roshna Mehboob (ZTBL) 11/1, 11/3, 11/5 15 Min. Masters Round 1: Bilal Khudadad (AWC) bt Muhammad Usman (PB) 11/3, 11/3, 11/6 17 Min, All other players got bye Round 2: Bilal Khudadad (AWC) bt Sheikh M Ibrahim (PB) 11/5, 11/3, 11/7 20 Min, Imtiaz Ahmad (PB) bt Air Cdre Waseem (PAF) 11/3, 13/11, 11/1 15 Min, Omar Qadoosi (PB) got W/O, Wg Cdr Taimur (PAF) bt Arif Ali (Sindh) 11/6, 11/8, 11/1 16 Min, M Mehdi (Bal) bt Col Zulfiqar Malik (Army), 11/4, 12/10, 9/11, 12/10 26 Min, Air Cdre Babar (PAF) bt Zahid Ali Shams (PB) 5/11, 11/7, 11/7, 8/11, 11/5 20 Min, Zubair Sheikh got W/O, Habib Ahmad (PB) got W/O.